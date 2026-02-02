لاعب الجزائر ينضم إلى مارسيليا

أصبح الجزائري حيماد عبدلي لاعب أنجيه الفرنسي قريبا للغاية من الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين.

ووصل عبدلي - 26 عاما - إلى مارسيليا صباح الاثنين تمهيدا للانضمام للفريق.

وقال عبدلي للصحفيين عند وصوله: "مارسيليا كان خياري الأول. أنا سعيد جدًا بالانضمام إليه".

وأضاف "لست بحاجة للتحدث مع مواطني أمين جويري مهاجم مارسيليا. كسأبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي".

وذكرت تقارير أن عبدلي سيوقع على عقد يربطه بمارسيليا لمدة 5 مواسم ونصف.

ويرتبط عبدلي بتعاقد مع أنجيه الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويقدم عبدلي موسما مميزا مع أنجيه، كما تواجد في المغرب رفقة منتخب الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.