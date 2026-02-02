توتو سبورت: فيورنتينا يقترب من استعارة روجاني مع بند إلزامي حال الاستمرار في الدوري

اقترب فيورنتينا من التعاقد مع دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وكشف موقع توتو سبورت الإيطالي أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء الإلزامي.

ويأتي ذلك حال بقاء فيورنتينا في الدوري الإيطالي بنهاية موسم 2025-2026.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس سيحصل على 500 ألف يورو مقابل الإعارة، مع مليوني يورو إضافية حال تفعيل بند الشراء النهائي.

وينتظر أن يوقع روجاني على عقد لمدة عامين ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي، مع تقاضيه راتبا مقاربا لما يحصل عليه حاليا في يوفنتوس.

وغاب المدافع البالغ 31 عاما عن قائمة يوفنتوس في الفوز على بارما بنتيجة 4-1، وسط تأكيدات بأنه ودع زملائه تمهيدا للانتقال إلى فيورنتينا.

ويبقى الحسم الرسمي للصفقة مرهونا بإنهاء الإجراءات قبل غلق باب القيد مساء اليوم.

ويحتل فيورنتينتا المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة وبفارق 3 نقاط عن متذيل الترتيب ونقطة عن الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط.