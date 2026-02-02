برشلونة يوضح إصابة رافينيا.. ويكشف مدة غيابه

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 13:37

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة - فرانكفورت

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي رافينيا، وكشف عن مدة غيابه.

وأصيب رافينيا أمام إلتشي بالدوري الإسباني يوم السبت.

وأفاد برشلونة في بيان "رافينيا يعاني من إجهاد في العضلة الضامة لساقه اليمنى.

وأضاف البيان "كإجراء احترازي، سيغيب عن مباراة الثلاثاء ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا".

وأتم بيان البلوجرانا "من المتوقع أن تستمر فترة تعافيه لمدة أسبوع".

سيغيب رافينيا عن برشلونة في المباريات التالية:

ألباسيتي (كأس ملك إسبانيا).. الثلاثاء 3 فبراير

ريال مايوركا (الدوري الإسباني).. السبت 7 فبراير

وقد يعود للمشاركة في مباراة جيرونا بالدوري الإسباني يوم الاثنين 16 فبراير.

