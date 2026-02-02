كادينا سير: بعد مباراتين فقط.. إصابة تير شتيجن واحتمالية غيابه لمدة شهرين

تعرض مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة المعار إلى جيرونا لإصابة عضلية.

وأشارت إذاعة كادينا سير إلى أن الفحوصات الطبية الأولية لإصابة تير شتيجن ليست مطمئنة.

ويأتي ذلك بعدما خاض تير شتيجن مباراتين فقط بقميص جيرونا منذ انتقاله من برشلونة على سبيل الإعارة.

وكشفت إذاعة كادينا سير إصابة تير شتيجن خلال مواجهة ريال أوفييدو يوم السبت الماضي.

وأوضح التقرير أن الإصابة قد تتسبب في غياب تير شتيجن لمدة شهرين وينتظر جيرونا تأكيد الفحوصات الطبية.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن الإصابة عبارة عن تمزق في أوتار الركبة مع احتمالية إصابة الأوتار.

ولا يُستبعد إجراء جراحة للحارس الألماني.

وكشفت كادينا سير عن دراسة جيرونا لكل الاحتمالات الممكنة بما في ذلك إنهاء إعارة الحارس الألماني وعودته إلى برشلونة.

وخاض تير شتيجن مباراته الأولى يوم 26 يناير الماضي ضد خيتافي واستقبل هدفا وحصد فريقه نقطة.

بينما لعب 90 دقيقة كاملة للمرة الثانية يوم السبت أمام ريال أوفييدو وخسر جيرونا بهدف دون مقابل ضد متذيل الترتيب.