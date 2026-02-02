ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة

ذكرت جريدة ليكيب أن الكونغولي تشانسيل مبيمبا مدافع ليل الفرنسي رفض عرضا من نادي اتحاد جدة لضمه في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة عرض على ليل شراء المدة المتبقية من عقد مبيمبا الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لكن اللاعب رفض الانتقال إلى النمور بسبب رغبة النادي في تسجيله في القائمة الآسيوية فقط لما تبقى من الموسم الجاري.

وذلك بسبب اكتمال حصة اللاعبين الأجانب في صفوف اتحاد جدة.

وانضم مبيمبا إلى ليل قادما من أولمبيك مارسيليا في سبتمبر الماضي.

ولعب مع ليل 14 مباراة في مختلف المسابقات.

مبيمبا البالغ من العمر 31 عاما يستعد لخوض ملحق تصفيات كأس العالم 2026 مع منتخب الكونغو الديمقراطيةي في مارس المقبل.