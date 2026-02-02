ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 13:27
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة ليكيب أن الكونغولي تشانسيل مبيمبا مدافع ليل الفرنسي رفض عرضا من نادي اتحاد جدة لضمه في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.
تشانسيل مبيمبا
النادي : ليل
وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين.
وأوضح التقرير أن اتحاد جدة عرض على ليل شراء المدة المتبقية من عقد مبيمبا الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
لكن اللاعب رفض الانتقال إلى النمور بسبب رغبة النادي في تسجيله في القائمة الآسيوية فقط لما تبقى من الموسم الجاري.
وذلك بسبب اكتمال حصة اللاعبين الأجانب في صفوف اتحاد جدة.
وانضم مبيمبا إلى ليل قادما من أولمبيك مارسيليا في سبتمبر الماضي.
ولعب مع ليل 14 مباراة في مختلف المسابقات.
مبيمبا البالغ من العمر 31 عاما يستعد لخوض ملحق تصفيات كأس العالم 2026 مع منتخب الكونغو الديمقراطيةي في مارس المقبل.
