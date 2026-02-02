أبو زهرة يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة

كشف مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة، عن تفاصيل اجتماع المجلس مع الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أنه تم تناول ما تم تطويره داخل لجنة الحكام خلال العام الماضي.

وقال أبو زهرة "نجحنا في النزول بمعدل أعمار الحكام المصريين من 44 إلى 36 سنة، ومنح رخصة الـ VAR لـ 20 حكما و20 مساعدا."

وأضاف عضو اتحاد الكرة "استمعنا لشكاوى 200 حكما من الرجال والسيدات"

وأكمل "دفعنا بـ 24 حكما جديدا في الدوري وكأسي مصر والرابطة، وتم منح رخصة الـVAR لـ20 حكما و 20 مساعدا جدد ليكون لهم القدرة علي التحكيم في الدوري الممتاز والرابطة وكأس مصر."

كما كشف عن طلب هاني أبو ريدة بالدفع بحكم أو اثنين تحت 25 سنة خلال موسمين، والتأكيد على عدم وجود أي ضغوط بشأن القائمة الدولية.

وعدد أبو زهرة المعسكرات التي أقيمت للحكام "تم عقد 10 معسكرات لحكام النخبة والشباب رجال وسيدات بدعم من الاتحاد، بالإضافة إلى 6 معسكرات خاصة من الاتحاد الدولي للحكام رجال وسيدات."

وتابع "عقدنا معسكرات في 15 منطقة مختلفة بمشاركة إجمالي 647 حكما، وسيتم تمظيم 9 معسكرات بمناطق أخرى منها الصعيد وسيناء خلال أسابيع".

وأتم "عقدنا 40 تمرين عملي في الملعب، ومحاضرات أونلاين، بالإضافة إلى ٦ اختبارات بدنية لأول مره في 10 اشهر."

وتولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

اتحاد الكرة لجنة الحكام أوسكار رويز
