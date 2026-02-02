سكاي: ديساسي يخضع للكشف الطبي مع وست هام

اقترب أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي من الانتقال إلى وست هام يونايتد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أنه من المتوقع أن يوقع ديساسي لوست هام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن اللاعب يخضع للكشف الطبي يوم الاثنين قبل توقيع العقود.

إلى ذلك، تراجع ميلان عن فكرة التعاقد مع أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي في سوق الانتقالات الحالي.

وقرر ميلان منح الثقة كاملة لمدافعه كوني دي وينتر للمشاركة في المباريات القادمة.

وأكد ماتيو موريتو الصحفي العالمي المختص في أخبار سوق الانتقالات أن ميلان قرر التراجع عن التعاقد مع ديساسي مدافع تشيلسي بعدما بدأت المفاوضات بين الطرفين.

ويبدو أن سوق الانتقالات بالنسبة للميلان قد انتهى بالفعل، حيث كان ينتظر الفريق فقط إتمام صفقة ديساسي لكن تراجعوا عن هذه الفكرة خلال الساعات الماضية.

وخاض ديساسي مع تشيلسي 61 مباراة تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

وانضم اللاعب إلى تشيلسي قادما من أستون فيلا صيف 2023 ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2029.

