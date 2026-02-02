المصري يعلن خضوع باهر المحمدي لعملية جراحية

كشف النادي المصري عن خضوع باهر المحمدي لعملية جراحية خلال الساعات القادمة.

باهر المحمدي النادي : المصري

وتعرض باهر المحمدي لإصابة بكسر في الترقوة خلال مواجهة المصري أمام الزمالك في الكونفدرالية والتي أقيمت يوم الأحد.

وأوضح المصري في بيان رسمي "يخضع باهر المحمدي خلال الساعات القليلة القادمة لعملية جراحية بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات العظام بالقاهرة وذلك بعد تعرضه للإصابة بكسر في الترقوة".

وأشار النادي "من المقرر أن يخضع اللاعب عقب إجراء العملية لفترة نقاهة، قبل أن ينتظم في تدريبات العلاج الطبيعي التأهيلية حتى يتماثل تمامًا للشفاء ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق."

وخسر المصري أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة لحساب مرحلة المجموعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب باهر المحمدي عبر حسابه على إنستجرام: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الحمد لله في السراء والضراء، كسر في الترقوة.. دعواتكم".

وغادر باهر المحمدي محمولا على نقالة في الدقيقة 70 من المباراة ليشارك أحمد أيمن منصور بدلا منه.

وانضم باهر المحمدي من الإسماعيلي للمصري في صيف 2023 بعقد يمتد لـ 3 مواسم بمقابل 20 مليون جنيه.

وجدد باهر المحمدي تعاقده مع النادي المصري لمدة موسمين ليمتد حتى 2028.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما تراجع المصري للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، نفس رصيد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتذيل زيسكو يونايتد الزامبي المجموعة دون نقاط.