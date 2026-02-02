المصري يعلن خضوع باهر المحمدي لعملية جراحية

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 13:00

كتب : FilGoal

المصري - الهلال الليبي - باهر المحمدي

كشف النادي المصري عن خضوع باهر المحمدي لعملية جراحية خلال الساعات القادمة.

باهر المحمدي

النادي : المصري

وتعرض باهر المحمدي لإصابة بكسر في الترقوة خلال مواجهة المصري أمام الزمالك في الكونفدرالية والتي أقيمت يوم الأحد.

وأوضح المصري في بيان رسمي "يخضع باهر المحمدي خلال الساعات القليلة القادمة لعملية جراحية بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات العظام بالقاهرة وذلك بعد تعرضه للإصابة بكسر في الترقوة".

أخبار متعلقة:
باهر المحمدي يعلن إصابته بكسر في الترقوة هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي خبر في الجول - جلسة منتظرة بين المصري وباهر المحمدي لتجديد التعاقد

وأشار النادي "من المقرر أن يخضع اللاعب عقب إجراء العملية لفترة نقاهة، قبل أن ينتظم في تدريبات العلاج الطبيعي التأهيلية حتى يتماثل تمامًا للشفاء ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق."

وخسر المصري أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة لحساب مرحلة المجموعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب باهر المحمدي عبر حسابه على إنستجرام: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الحمد لله في السراء والضراء، كسر في الترقوة.. دعواتكم".

وغادر باهر المحمدي محمولا على نقالة في الدقيقة 70 من المباراة ليشارك أحمد أيمن منصور بدلا منه.

وانضم باهر المحمدي من الإسماعيلي للمصري في صيف 2023 بعقد يمتد لـ 3 مواسم بمقابل 20 مليون جنيه.

وجدد باهر المحمدي تعاقده مع النادي المصري لمدة موسمين ليمتد حتى 2028.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما تراجع المصري للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، نفس رصيد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتذيل زيسكو يونايتد الزامبي المجموعة دون نقاط.

باهر المحمدي المصري
نرشح لكم
أبو زهرة يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة كهرباء الإسماعيلية يضم سيرجي أكا في صفقة انتقال حر محمود كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي بسبب عدم حصوله على مستحقاته عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن مدرب حمزة عبد الكريم السابق يكشف لـ في الجول المميزات التي ركز عليها برشلونة لضمه الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض
أخر الأخبار
لاعب الجزائر ينضم إلى مارسيليا 11 دقيقة | ميركاتو
توتو سبورت: فيورنتينا يقترب من استعارة روجاني مع بند إلزامي حال الاستمرار في الدوري 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يوضح إصابة رافينيا.. ويكشف مدة غيابه 36 دقيقة | الدوري الإسباني
كادينا سير: بعد مباراتين فقط.. إصابة تير شتيجن واحتمالية غيابه لمدة شهرين 41 دقيقة | الدوري الإسباني
ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة 46 دقيقة | ميركاتو
أبو زهرة يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة 53 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ديساسي يخضع للكشف الطبي مع وست هام ساعة | ميركاتو
ترتيب الكونفدرالية - اشتعال مجموعة الزمالك والمصري.. وسيناريوهات مختلفة للتأهل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522550/المصري-يعلن-خضوع-باهر-المحمدي-لعملية-جراحية