كهرباء الإسماعيلية يضم سيرجي أكا في صفقة انتقال حر

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 12:56

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية، ضم الإيفواري سيرجي أكا في صفقة انتقال حر.

ولعب أكا لصفوف أسيك ميموزا الإيفواري، والصفاقسي التونسي، وألتاي التركي,

فيما خاض 3 تجارب في مصر مع أندية الجونة، والإسماعيلي، والبنك الأهلي.

وكشف كهرباء الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي، عن إتمام الصفقة رسميا بعد الموافقة الفنية على انضمامه لدعم صفوف الفريق في مركز الوسط المدافع في الانتقالات الشتوية.

النادي أشار إلى أن الجهاز الفني للفريق على خبرات اللاعب وقدراته الفنية لتقديم الإضافة المرجوة خاصة أن اللاعب يمتلك مهارات تمكنه من اللعب في أكثر من مركز .

ورحل سيرجي أكا صاحب الـ31 عاما، عن صفوف البنك الأهلي في يناير 2025 ليبقى دون ناد.

إجمالا شارك سيرجي أكا في 119 مباراة في الدوري سجل خلالهم هدفا وصنع آخر، فيما شارك في مباراتين بكأس مصر ومثلهما في كأس الرابطة.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ20 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

كهرباء الإسماعيلية سيرجي أكا
