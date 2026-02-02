محمود كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي بسبب عدم حصوله على مستحقاته

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 12:43

كتب : FilGoal

محمود كهربا -نبيل معلول- القادسية الكويتي

أعلن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب القادسية الكويتي فسخ تعاقده من جانبه.

محمود كهربا

النادي : القادسية

القادسية

وكشف كهربا أن سبب فسخ تعاقده هو عدم حصوله على مستحقاته التعاقدية خلال الفترة الماضية.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي: "أعلن عن فسخ تعاقدي مع نادي القادسية الكويتي من (طرفي) وذلك استنادا إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية".

وتابع "وبناء على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن وبهذا الإعلان أوؤكد أنني أصبحت لاعبا حرا من اليوم وفقا للوائح وقوانين فيفا، مع احتفاظي بكافة حقوقي القانونية".

واختتم كهربا "ويتولى هذا الملف قانونيا كلا من المحامي علي عباس والمحامي محمد الركباني، وأتطلع لخطوة جديدة قادمة في مسيرتي الكروية وأدعو الله التوفيق لي فيما هو خيرا لي".

وتضاربت الأقاويل حول مصير كهربا مع القادسية هذا الموسم، إذ ذكرت جريدة الجريدة الكويتية أنه تم رفع اسم كهربا من القائمة، بعد الوصول لاتفاق معه بإنهاء عقده.

وانضم كهربا إلى القادسية مع بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.

اللاعب صاحب الـ31 عاما لعب خلال مسيرته لأندية إنبي والأهلي والزمالك في مصر، والاتحاد السعودي، وجراسهوبرز ولوزيرن السويسري، وديبورتيفو أفيس البرتغالي، وهاتاي سبور التركي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي، وأخيرا القادسية الكويتي.

كما شارك كهربا في 34 مباراة دولية مع المنتخب المصري سجل خلالهم 5 أهداف.

محمود كهربا القادسية الكويتى
