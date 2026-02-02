مدرب رديف برشلونة يتحدث عن انضمام حمزة عبد الكريم

تحدث جوليانو بيليتي مدرب رديف برشلونة عن انضمام حمزة عبد الكريم وجوفينسلي أونشتاين إلى صفوف الفريق.

وأعلن برشلونة يوم الأحد ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، كما أعلن قبل أيام ضم الهولندي جوفينسلي أونشتاين قادما من جينك البلجيكي.

وقال بيليتي في تصريحات نقلتها جريدة موندو ديبورتيفو: "انضمام حمزة عبد الكريم وجوفينسلي أونشتاين؟ مسؤوليتي خلق بيئة مثالية تجعل الجميع يشعر بالثقة للعب هنا".

وأضاف "اللاعبون الجدد عليهم التأقلم مع أسلوب لعبنا، لكنني سأحاول أيضا أن أجعلهم يشعرون بالراحة على أرض الملعب".

وحضر الثنائي مباراة رديف برشلونة ضد تيراسا على ملعب الأخير بالجولة الـ21 من دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

ويحق لحمزة عبد الكريم المشاركة مع برشلونة بداية من المباراة المقبلة.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 35 في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن بوبلينس صاحب صدارة المجموعة.

ويقسم دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا إلى 5 مجموعات ويتأهل أول كل مجموعة إلى الدرجة الثالثة بشكل مباشر.

بينما يلعب أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس من كل مجموعة في ملحق يتأهل منه 5 فرق للدرجة الثالثة.

وسيلعب الفريق الرديف لبرشلونة مباراته المقبلة ضد بارباسترو يوم الأحد 8 فبراير.

سيبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

ويستعرض FilGoal.com مباريات رديف برشلونة الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية في الأسابيع المقبلة.

برشلونة ضد بارباسترو.. الأحد 8 فبراير

برشلونة ضد ديبورتيفو كاستيون ب.. السبت 14 فبراير

برشلونة ضد أندورا.. الثلاثاء 17 فبراير

برشلونة ضد ألكويانو.. الأحد 22 فبراير

برشلونة ضد فالنسيا ب.. الأحد 1 مارس

وأفاد النادي عبر موقعه: "تم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي لإعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء لنادي برشلونة".

ومن المتوقع أن يبدأ الشاب البالغ من العمر 18 عاما تدريباته مع زملائه الجدد في الأيام القادمة، وفقا لبيان النادي.

وقال حمزة عبر قناة ناديه الجديد: :أشعر بالحماس الشديد، أنا مستعد ومتحمس ولا أطيق الانتظار لأكون على أرض الملعب".

وأضاف "هدفي أن أبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي، وأتمنى أن أصل إلى الفريق الأول وأمثل هذا النادي بأفضل طريقة ممكنة".

وأوضح مهاجم الأهلي عن نفسه "حمزة إنسان طبيعي، أحب كرة القدم فهي شغفي وما أحب القيام به، وأعطيها كل ما لدي.

وأتم "رسالتي لعائلتي والجماهير المصرية؟ هذه خطوة جديدة بالنسبة لي، وأنا متحمس لها، وأتمنى أن أتمكن من إسعادهم وجعلهم فخورين بي وبما سأقدمه".

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.