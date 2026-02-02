سباليتي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع إيكاردي.. ويكشف موقف يلديز

حسم لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس الجدل بشأن إمكانية تعاقد ناديه مع ماورو إيكاردي.

ماورو إيكاردي النادي : جالاتاسراي يوفنتوس

وحقق يوفنتوس فوزا كبيرا على بارما بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

حيث سجل جليسون بريمر هدفين، وأضاف وستون ماكيني هدفا، وجوناثان ديفيد هدفا، بينما جاء هدف بارما الوحيد بالنيران الصديقة عن طريق أندريا كامبياسو.

وقال سباليتي عبر DAZN بشأن إمكانية التعاقد مع إيكاردي: "هو شخص جيد ومهاجم رائع، لكننا لا نريد إيكاردي".

وأوضح "إذا تحدثت بإيجابية عن لاعب تظهر العناوين بأنني أريده، وهذا غير صحيح. نبحث عن لاعب بمواصفات معينة، وإذا لم نجده سنكمل بما لدينا".

وأضاف سباليتي "ماكيني قادر على القيام بدور المهاجم كما رأيتم اليوم".

وتحدث سباليتي عن إشادة بريمر وماكيني به: "سعيد بما قالاه، لكن الأهم بالنسبة لي هو العلاقة مع فريق يستمتع بكرة القدم، هكذا نخرج الجودة التي رأيناها اليوم. هذه المجموعة تمتلك مقومات أن تصبح فريقا عظيما بفضل التماسك والمتعة في التدريبات والمباريات".

وبسؤاله عن إصابة كينان يلدز أجاب "أخبرنا خلال الشوط الأول بأنه يشعر ببعض الآلام، وتحمل حتى نهاية الشوط".

واختتم سباليتي تصريحاته "الآن يشعر يلديز بألم حتى أثناء المشي، سنقيم حالته، ولا أعتقد أن الإصابة خطيرة، لكن من الصعب لحاقه بمباراة الخميس".

وكان يوفنتوس قد دعم صفوفه بضم جيريمي بوجا من نيس وإيميل هولم من بولونيا، بينما لا يزال يبحث عن مهاجم قبل غلق باب القيد.