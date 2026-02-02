تقرير: يوفنتوس يخطط لخطف سورلوث في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 12:12

كتب : FilGoal

ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد

يدرس يوفنتوس التعاقد مع مهاجم جديد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، مع طرح اسم ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد كخيار محتمل قبل أقل من 24 ساعة على غلق القيد.

ويتمسك يوفنتوس بمحاولة استعادة راندال كولو مواني رغم تعقيد الموقف، إذ يبدي توتنام رفضه إنهاء إعارته الحالية.

بينما لا يمانع باريس سان جيرمان عودته إلى تورينو حال التوصل لاتفاق.

ويضع يوفنتوس كولو مواني كخيار أول في حال فتح باب الصفقة، لكنه يدرس بدائل أخرى تحسبا لفشل المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن اسم سورلوث كحل متأخر، لكن أتلتيكو مدريد يفضل بيع اللاعب بشكل نهائي، في حين يسعى يوفنتوس للحصول على خدماته على سبيل الإعارة فقط.

وسجل المهاجم النرويجي 7 أهداف في 21 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، و10 أهداف في 30 مباراة بجميع المسابقات، بعدما تجاوز حاجز 20 هدفا في آخر موسمين كاملين له بالدوري الإسباني.

وتداولت تقارير أخرى اسم ماورو إيكاردي ضمن الخيارات المطروحة، خاصة في ظل علاقته السابقة مع لوتشيانو سباليتي، علما بأن عقده مع جالاتاسراي ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

وكشفت التقارير عن فتح يوفنتوس خطوط اتصال مع ممثلي إيكاردي، لكن جالاتاسراي يطالب بمقابل مالي كبير للتخلي عن اللاعب.

ونفى سباليتي عقب فوز يوفنتوس على بارما 4-1 وجود نية لضم إيكاردي خلال يناير، مؤكدا أن الفريق يبحث عن مهاجم بمواصفات محددة، وفي حال عدم توفره سيكمل الموسم بالقائمة الحالية.

