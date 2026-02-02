مانشستر سيتي يقطع إعارة موهبته النرويجية

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الاثنين قطع إعارة الموهبة النرويجية سفيري نيبان إلى ميدلسبره.

وكان من المفترض أن يلعب الموهوب النرويجي في صفوف ميدلسبره بدوري القسم الثاني لمدة موسم.

لكن سيتي قرر قطع الإعارة وضمه إلى الفريق.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 41 مع الفريق السماوي.

ولعب نيبان 22 مباراة بقميص ميدلسبره في مختلف المسابقات ولم يسجل.

في يوليو الماضي كشف النادي الإنجليزي عن مدة تعاقده مع اللاعب صاحب الـ18 عاما، التي تمتد لـ5 سنوات، حتى صيف 2030.

وخاض سفيري نيبان أول مباراة مع الفريق لنادي روزنبورج في سن الخامسة عشرة.

وأوضح مانشستر سيتي أن سفيري نيبان يمكنه اللعب كلاعب وسط، وعلى الأطراف، ويمكنه أيضا اللعب كمهاجم.

ولعب سفيري نيبان مع روزنبورج النرويجي 70 مباراة، سجل خلالهم 14 هدفا، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

ومثل نيبان منتخب النرويج في كل الفئات العمرية من 15 عاما، حتى 21 عاما.

