سكاي: أرسنال يحاول التعاقد مع تونالي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات
الإثنين، 02 فبراير 2026 - 11:59
كتب : FilGoal
يحاول أرسنال التعاقد مع الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.
ساندرو تونالي
النادي : نيوكاسل يونايتد
وذلك في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.
وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين.
وأوضح التقرير أن إتمام الصفقة في هذا التوقيت يبدو صعبا جدًا.
وخاصة بعد أن رفض نيوكاسل العرض الأول من أرسنال.
تونالي سبق له اللعب لميلان قبل انضمامه إلى نيوكاسل منذ موسمين.
وشارك تونالي منذ بداية الموسم الحالي في 34 مباراة بمختلف المسابقات.
