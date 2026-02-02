محمود عاشور يشارك في معسكر حكام كأس العالم 2026

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 11:56

كتب : FilGoal

الحكم محمود عاشور

يشارك محمود عاشور الحكم الدولي، في معسكر حكام تقنية الفيديو الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعد عاشور أحد الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشف اتحاد الكرة عن سفر محمود عاشور إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين.

وتستضيف الدوحة معسكر الحكام المرشحين للمونديال خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري.

ويشارك في المعسكر 26 حكماً من عدة دول في العالم.

ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعداداً لكأس العالم 2026.

وشارك عاشور كحكم فيديو في بطولات كأس الأمم الإفريقية، وكأس العالم للأندية، وكأس العرب، والأولمبياد.

