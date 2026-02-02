سكاي: مدافع رين يخضع للكشف الطبي مع ليفربول.. ولكن

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول توصل لاتفاق مع ستاد رين من أجل ضم مدافعه جيريمي جاكيه، ولكن بداية من الموسم المقبل.

اللاعب الشاب يتوجه صباح اليوم إلى إنجلترا لإجراء الفحص الطبي مع ليفربول، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن البالغ من العمر 20 عاما سيوقع على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.

وسيبقى جاكيه مع رين خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأفاد التقرير بأن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 70 مليون يورو.

ويبدو أن ليفربول يسعى لضم بديل لإبراهيما كوناتي الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم ولم ينجح النادي في إقناعه بالتجديد حتى الآن.

قبل أيام، ذكرت تقارير أن تشيلسي توصل لاتفاق مع جاكيه على بنود عقده الشخصي، وأن النادي اللندني حاول التوصل لاتفاق مع ناديه.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لعب الموسم الجاري مع رين 18 مباراة في الدوري الفرنسي وظهر بشكل جيد.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com