أثليتك: ماتيتا يخضع للكشف الطبي مع ميلان

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي ميلان يُجري فحوصات طبية إضافية لجان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس صباح الاثنين تمهيدا لضمه.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن ماتيتا سيخضع للكشف الطبي في لندن.

وأضاف التقرير أن كريستال بالاس وافق على العرض الذي تبلغ قيمته أكثر من 30 مليون يورو.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب ماتيتا من الرحيل والانتقال إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق أن كشفت شبكة سكاي سبورتس إبلاغ الفرنسي لفريقه برغبته في الرحيل خلال يناير الجاري.

وارتبط اسم الفرنسي بالانتقال لأستون فيلا في صفقة تبادلية مع إيفان جيسان.

وسبق أن أرسل يوفنتوس عرضا لضم الفرنسي على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو.

وينتهي تعاقد ماتيتا مع النادي الإنجليزي في 2027.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 33 مباراة رفقة كريستال بالاس في الموسم الجاري وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

ويمر كريستال بالاس بفترة صعبة بعد رحيل مارك جيهي إلى مانشستر سيتي وانتقاد أوليفير جلاسنر المدير الفني للفريق إدارة ناديه بسبب رحيل النجوم.

في المقابل يسعى ميلان لتعزيز هجومه بسبب إصابة المكسيكي سانتياجو خيمينيز وغيابه عدة أشهر.

وتعاقد ميلان في يناير مع الألماني نيكلاس فولكروج قادما من وست هام الإنجليزي معارا لنهاية الموسم لحل الأزمة.

ويحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.

