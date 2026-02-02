يد - أحمد عادل يمدد تعاقده مع فيزبريم

أعلن فريق فيزبريم المجري لكرة اليد يوم الاثنين تمديد تعاقده مع أحمد عادل نجم منتخب مصر.

عقد عادل مع فيزبريم كان يمتد حتى صيف 2026 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

واتفق النادي المجري مع عادل على تمديد العقد حتى صيف 2027 بعد المستويات الرائعة التي يقدمها لاعب الدائرة المصري.

وعلق النادي قائلا: "أحمد عادل توّج بلقب كأس أمم إفريقيا مع مصر يوم السبت، وفي يوم الاثنين قام بتمديد عقده معنا".

وقال تشابا بارثا الرئيس التنفيذي للنادي: "أحمد يعمل بتواضع كبير وينسجم بشكل متزايد مع نظام خافيير باسكوال. أنا واثق من أنه سيواصل كونه أحد نقاط قوتنا في المستقبل".

فيما قال عادل لموقع ناديه: "أنا سعيد جدًا وفخور بالحصول على هذه الفرصة. أتطلع بشدة إلى مواصلة العمل مع هذا الفريق الرائع، والجهاز الفني، واللاعبين".

وأضاف لاعب الأهلي السابق "أؤمن بأننا نستطيع أن نصبح أحد أفضل الفرق في العالم. تنتظرنا تحديات كبيرة، وأريد أن نحقق أهدافنا معًا. نحن نثق ببعضنا البعض، وندعم بعضنا البعض".

موسم 2025–2026 هو الموسم الأول لعادل مع النادي. ويحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي فيزبريم في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وانتقل عادل من الأهلي إلى فيزبريم في الصيف الماضي.