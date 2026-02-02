بدلا من المغرب.. وزارة الرياضة في جنوب إفريقيا توضح حقيقة استضافة كأس الأمم للسيدات

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 10:52

كتب : FilGoal

منة طارق - منتخب مصر للسيدات كرة قدم

شهد مساء أمس الأحد تضاربا في جنوب إفريقيا حول استضافة أمم إفريقيا للسيدات الشهر المقبل بدلا من المغرب.

ومن المعلن أن يستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2026 في الفترة من 17 مارس وحتى 3 أبريل.

وصرحت بيس مابي نائبة وزير الرياضة بجنوب إفريقيا خلال حفل توزيع جوائز عن استضافة جنوب إفريقيا لأمم إفريقيا للسيدات لعدم قدرة المغرب على استضافة البطولة.

وأصدرت وزارة الرياضة في جنوب إفريقيا بيانا رسميا لتوضيح الأمر وأكدت الوزارة عدم الحصول على حق استضافة البطولة بشكل رسمي حتى الآن.

وجاء بيان وزارة الرياضة بجنوب إفريقيا لتوضيح تصريحات بيس مابي نائبة الوزير كالآتي:

"جنوب إفريقيا مستعدة لدعم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إذا لزم الأمر في حال طُلب من البلاد استضافة كأس أمم إفريقيا للسيدات، لم يتم اتخاذ القرار بشكل رسمي لنقل البطولة حتى الآن ولا تزال المغرب الدولة المضيفة".

ويتواجد منتخب سيدات مصر رفقة نيجيريا البطل التاريخي للمسابقة بالإضافة لكل من زامبيا ومالاوي.

ولأول مرة يشارك 16 منتخبا في البطولة ويتواجد منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

وكان منتخب زامبيا قد حقق برونزية نسخة 2022 ويشارك للمرة الخامسة بينما يلعب منتخب مالاوي للمرة الأولى.

وجاءت قرعة أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجزائر - السنغال - كينيا.

المجموعة الثانية: جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - تنزانيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي.

المجموعة الرابعة: غانا - الكاميرون - مالي - كاب فيردي.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخب سيدات مصر في للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ عام 2016.

