أثليتك: صفقة انتقال مدافع سندرلاند إلى ليفربول تتوقف

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 10:50

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

أفادت شبكة ذا أثليتك أن صفقة انتقال لوتشاريل جيرترويدا مدافع لايبزيج إلى ليفربول توقفت.

وتوصل ليفربول لاتفاق مع المدافع المعار إلى سندرلاند يوم الأحد من أجل ضمه في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، حسبما ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين.

وذكر تقرير ذا أثليتك أن الصفقة توقفت بعدما اتفق سندرلاند واللاعب على الاستمرار في الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان من المنتظر أن يمنح لايبزيج الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، ليتم قطع إعارة اللاعب إلى سندرلاند وإعارته إلى ليفربول.

وسبق لجيرترويدا العمل مع أرني سلوت مدرب ليفربول في صفوف فينورد خلال 127 مباراة.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع النادي الألماني حتى صيف 2029.

ويجيد الدولي الهولندي في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وارتدى لوتشاريل جيرترويدا قميص منتخب هولندا في 19 مباراة دولية.

وفي حالة انضمامه إلى ليفربول سيكون خامس هولندي في صفوف الريدز بعد فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو وجيريمي فريمبونج وريان جرافنبرخ.

ليفربول سندرلاند لايبزيج لوتشاريل جيرترويدا
