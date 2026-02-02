الرياضية: عرضان من الخليج لاستضافة كأس السوبر السعودي

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم عرضين لاستضافة النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي.

وغاب الهلال عن النسخة الأخيرة من السوبر السعودي والتي أقيمت في هونج كونج بسبب الراحة.

وكشفت صحيفة الرياضية عن تقدم كل من البحرين والكويت بعرضين لاستضافة السوبر السعودي.

وأشار التقرير إلى تحديد الاتحاد السعودي لكرة القدم 30 نوفمبر موعدا لإقامة النسخة المقبلة من السوبر.

ويغيب نادي الهلال عن النسخة المقبلة من السوبر كعقوبة بعد انسحابه من النسخة الماضية.

واعتذر الهلال عن عدم المشاركة بسبب ضغط الموسم وحصول اللاعبين على راحة عقب كأس العالم للأندية.

وشارك أهلي جدة، رابع الدوري الموسم الماضي، في كأس السوبر عوضًا عن الهلال، وصيف الدوري، الذي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.

وتوج أهلي جدة باللقب بالفوز على النصر، في هونج كونج.

وفي سياق منفصل يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم انطلاق الموسم الجديد من الدوري يوم 13 أغسطس المقبل على أن كأس الملك يوم 16 من الشهر ذاته.