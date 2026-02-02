الهلال يضم ميتي مهاجم رين

أعلن نادي الهلال السعودي ضم الفرنسي محمد قادر ميتي مهاجم استاد رين.

وكشف الهلال عن ضم المهاجم الفرنسي الشاب لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وتوصل الهلال السعودي لاتفاق مع نادي ستاد رين الفرنسي من أجل ضم المهاجم الشاب محمد قادر ميتي، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن الصفقة ستتم مقابل 30 مليون يورو.

وتقدم نادي الهلال بالشكر إلى الأمير الوليد بن طلال بسبب تكفله بصفقة انضمام ميتي.

واختار المهاجم البالغ من العمر 18 عاما الانضمام إلى الهلال، معتبرًا أن مشروع النادي بقيادة سيموني إنزاجي هو الخطوة المثالية لمسيرته، وذلك رغم وجود اهتمام من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت جريدة ليكيب قد ذكرت أن نادي ستاد رين رفض العرض الأول المقدم من نادي الهلال السعودي لضم مهاجمه محمد قادر ميتي.

وأوضح التقرير أن العرض بلغت قيمته 23 مليون يورو إضافةً إلى 3 ملايين يورو كإضافات.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال تواصل مع اللاعب لإقناعه بالانتقال للنادي السعودي.

ميتي صاحب الـ18 عاما سيتم قيده في قائمة الأجانب تحت السن حال نجح الهلال في حسم الصفقة بشكل رسمي.

ويضم الهلال بين صفوفه الأوروجواياني داروين نونيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، لكن إنزاجي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد.

ولعب ميتي صاحب الأصول الإيفوارية 31 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الشتوية اليوم الاثنين.

