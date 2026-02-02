مواعيد مباريات الإثنين 2 فبراير 2026.. قمة سعودية

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 10:09

كتب : FilGoal

سافيتش - الهلال السعودي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026 قمة سعودية خلال منافسات مسابقة الدوري.

الدوري السعودي

يحل النصر ضيفا على الرياض ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وتقام المباراة في الخامسة والربع مساء.

يستضيف الهلال فريق أهلي جدة في قمة الجولة 20 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء.

وفي نفس التوقيت يحل نيوم بقيادة أحمد حجازي ضيفا على الأخدود.

وتذاع جميع المباريات عبر قنوات الثمانية السعودية.

الدوري الإنجليزي

يستضيف سندرلاند فريق بيرنلي في تمام العاشرة مساء لختام مباريات الجولة 24.

الدوري الإسباني

يحل إشبيلية ضيفا على ريال مايوركا في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

