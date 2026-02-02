تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو

كشف تقرير من صحيفة كورييري ديلو سبورت عن إلقاء القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على إيميل أوديرو حارس مرمى كريمونيزي.

وحقق إنتر الفوز على كريمونيزي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فتم إلقاء القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على إيميل أوديرو، حارس مرمى إنتر السابق وكريمونيزي الحالي، بعدما انفجرت في يده مفرقعة أخرى، ما أدى إلى فقدانه إصبعين أو ثلاثة.

وأوضحت الصحيفة أن الجماهير الأخرى اعتدت عليه بالضرب قبل إلقاء القبض عليه.

لقطة مرعبة 😑 جماهير كريمونيزي تلقي الألعاب النارية على حارس فريقها أوديرو 🔥

وأدت هذه الواقعة إلى أصابة إيميل أوديرو الذي وقع على الأرض وتوقفت المباراة لمدة 3 دقائق لعلاجه.

أوديرو سبق له تمثيل إنتر لمدة موسم واحد من قبل.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 55 في صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما توقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 23 في المركز الـ14.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة في الدوري ضد ساسولو يوم الأحد 8 فبراير.