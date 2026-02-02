كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

سيدات أرسنال يتوجن بلقب كأس العالم للأندية سيدات

توج فريق سيدات أرسنال بلقب بطولة كأس الأبطال (كأس العالم للأندية للسيدات) بالفوز على كورينثيانز البرازيلي بنتيجة 3-2.

وتُعد تلك النسخة الأولى من البطولة تقام للسيدات عبر التاريخ تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقام البطولة بنفس نظام كأس العالم للأندية (القديم) بمشاركة بطلات القارات الـ 6.

وشهدت البطولة مشاركة سيدات الجيش الملكي المغربي عن قارة إفريقيا وحققن المركز الرابع بعدما حققن الفوز على بطل آسيا في الدور الثاني ثم خسرن من أرسنال في نصف النهائي 6-0 ثم جوثام الأمريكي بنتيجة 4-0.

وأقيمت المرحلة النهائية في لندن عاصمة إنجلترا وأقيم النهائي ومباراة المركز الثالث على استاد الإمارات.

وسجلت أوليفيا سميث الهدف الأول لأرسنال وعدلت جابي زانوتي النتيجة بعد 6 دقائق.

وأضاف إليسيا روسو الهدف الثاني في الدقيقة 58، وسجل فيكتوريا التعادل في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.

ووصلت المباراة لشوطين إضافيين وحسمت كاتلين فورد اللقب لصالح أرسنال.

وشارك في البطولة كل من أوكلاند يونايتد النيوزيلندي ووهان جيانجدا الصيني والجيش الملكي المغربي وجوثام الأمريكي وكورينثيانز البرازيلي وأرسنال الإنجليزي.

كرة نسائية كأس أبطال السيدات لكرة القدم كأس العالم للأندية سيدات
