رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج

حقق باريس سان جيرمان الفوز على ستراسبورج بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ20 من الدوري الفرنسي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 48 ليستعيد صدارة الدوري بفارق نقطتين عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ستراسبورج عند النقطة 30 في المركز الثامن.

الدقيقة 20 شهدت تصدي ماتفي سافونوف، حارس باريس سان جيرمان، لركلة جزاء سددها خواكين بانيشيلي.

سافونوف تمكن من التصدي ل 7 ركلات جزاء أو ترجيح منذ بداية الموسم الحالي بقميص باريس سان جيرمان.

وبعد دقيقتين فقط تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول عن طريق سيني مايولو مستغلا خطأ من مامادو سار، مدافع ستراسبورج، في إبعاد الكرة.

وتعادل ستراسبورج سريعا بالدقيقة 27 عن طريق جويلا دوي مستغلا عرضية من بن تشيلويل قابلها بقدمه مباشرة في الشباك.

وشهدت الدقيقة 75 طرد أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد تدخل عنيف ضد بانيشيلي.

الحكم رفع البطاقة الصفراء في البداية، ولكن بعد العودة للفيديو قرر طرد حكيمي بشكل مباشر.

وسجل نونو مينديز هدف فوز باريس سان جيرمان في الدقيقة 81 رغم النقص العددي برأسية بعد عرضية من وارين زائير إيمري.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة ضد أولمبيك مارسيليا يوم الأحد المقبل 8 فبراير.