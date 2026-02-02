عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي

يرى عمر كمال لاعب سيراميكا كليوباترا والمعار له من الأهلي أن إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.

إمام عاشور النادي : الأهلي عمر كمال النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وقال عمر كمال عبر أون سبورت: "إمام عاشور ابني، هو لاعب مميز وبه مهارات لم أراها في حياتي في لاعب آخر، ولكن إمام يحتاج معاملة خاصة".

وأضاف "عندما تحدثت معه علمت أنه كان مريض وفي المستشفى وهو موهبة كبيرة يجب أن نستثمر فيها".

وأكمل "الأرقام الحالية للاعبي الكرة طبيعية طالما يقدم اللاعب مقابل ما يحصل عليه من راتب، وكل لاعب يحصل على راتب كبير فهو يستحقه لأنه ضحى بالكثير من الأمور حتى يصل لما وصل له وبدليل أن كل لاعب".

وأشار "إمام عاشور يستحق الحصول على أعلى عقد في مصر وإذا كان القرار في يدي سأدفع له ما يطلبه ولن أساويه بأي لاعب آخر".

وشدد "مباراة باتشوكا كانت من أفضل مبارياتي مع الأهلي وقابلني سوء توفيق في ركلة الترجيح وهذا قدر من الله، لكن رد الفعل بعدها كان صعب جدا وبعض الجماهير تجاوزت في حقي وسخرت مني وهذا شيء لا أتقبله".

وفسر "تعرضت لإصابة في يدي وكان يجب أن أخضع لجراحة وأغيب 10 أيام ولكني صممت على المشاركة في التدريبات وكولر تعجب مني وسأل أحمد جاب الله طبيب الفريق ماذا يفعل، وتعرضت لإصابتين بعدها فقط وكل إصاباتي مع الأهلي كانت 3 إصابات ولا أعرف من أين جاء اعتقاد أنني مصاب دائما".

واستطرد "لم أتوقع أن ينضم زيزو من الزمالك إلى الأهلي وكانت مفاجأة كبيرة".

وأتم تصريحاته "إذا رحلت عن الأهلي هل تنضم للزمالك؟ لا أريد استباق الأحداث لأنني وقتها سوف أبحث عن المكان الذي سأحصل فيه على فرصة للمشاركة وأن يكون العرض المادي مناسب لي، الآن نحن في فترة معظم لاعبي الزمالك الآن في الأهلي والعكس أيضا".