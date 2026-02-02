عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - الداخلية - عمر كمال

يرى عمر كمال لاعب سيراميكا كليوباترا والمعار له من الأهلي أن إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

عمر كمال

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وقال عمر كمال عبر أون سبورت: "إمام عاشور ابني، هو لاعب مميز وبه مهارات لم أراها في حياتي في لاعب آخر، ولكن إمام يحتاج معاملة خاصة".

وأضاف "عندما تحدثت معه علمت أنه كان مريض وفي المستشفى وهو موهبة كبيرة يجب أن نستثمر فيها".

أخبار متعلقة:
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل الكوكي: الخسارة لم تكن عادلة.. ويجب أن نحصل على نقاط في جنوب إفريقيا

وأكمل "الأرقام الحالية للاعبي الكرة طبيعية طالما يقدم اللاعب مقابل ما يحصل عليه من راتب، وكل لاعب يحصل على راتب كبير فهو يستحقه لأنه ضحى بالكثير من الأمور حتى يصل لما وصل له وبدليل أن كل لاعب".

وأشار "إمام عاشور يستحق الحصول على أعلى عقد في مصر وإذا كان القرار في يدي سأدفع له ما يطلبه ولن أساويه بأي لاعب آخر".

وشدد "مباراة باتشوكا كانت من أفضل مبارياتي مع الأهلي وقابلني سوء توفيق في ركلة الترجيح وهذا قدر من الله، لكن رد الفعل بعدها كان صعب جدا وبعض الجماهير تجاوزت في حقي وسخرت مني وهذا شيء لا أتقبله".

وفسر "تعرضت لإصابة في يدي وكان يجب أن أخضع لجراحة وأغيب 10 أيام ولكني صممت على المشاركة في التدريبات وكولر تعجب مني وسأل أحمد جاب الله طبيب الفريق ماذا يفعل، وتعرضت لإصابتين بعدها فقط وكل إصاباتي مع الأهلي كانت 3 إصابات ولا أعرف من أين جاء اعتقاد أنني مصاب دائما".

واستطرد "لم أتوقع أن ينضم زيزو من الزمالك إلى الأهلي وكانت مفاجأة كبيرة".

وأتم تصريحاته "إذا رحلت عن الأهلي هل تنضم للزمالك؟ لا أريد استباق الأحداث لأنني وقتها سوف أبحث عن المكان الذي سأحصل فيه على فرصة للمشاركة وأن يكون العرض المادي مناسب لي، الآن نحن في فترة معظم لاعبي الزمالك الآن في الأهلي والعكس أيضا".

الأهلي عمر كمال إمام عاشور
نرشح لكم
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن مدرب حمزة عبد الكريم السابق يكشف لـ في الجول المميزات التي ركز عليها برشلونة لضمه الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض بسبب عدم توفير مبالغ فك القيد.. استقالة اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي كامويش وهادي رياض يشاركان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة البنك إيقاف مدرب بيراميدز وهلال.. عقوبات الجولة 16 من الدوري المصري خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري
أخر الأخبار
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز 2 ساعة | رياضة نسائية
رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا 2 ساعة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن 2 ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522522/عمر-كمال-إمام-عاشور-يستحق-أعلى-راتب-في-مصر-ولم-أتعرض-لإصابات-كثيرة-مع-الأهلي