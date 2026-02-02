تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

يوفنتوس

حقق يوفنتوس فوزا كبيرا خارج أرضه على بارما بنتيجة 4-1 في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

يواصل يوفنتوس الاستفاقة تحت قيادة لوتشيانو سباليتي إذا حقق 30 نقطة منذ توليه المهمة في الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس بهدف من بريمير في الدقيقة 15.

أخبار متعلقة:
مباشرة قبل مواجهة بارما.. يوفنتوس يضم جيريمي بوجا لاجازيتا: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كينان يلديز تقرير: زميل عبد المنعم.. بوجا يصل يوفنتوس تمهيدا للانتقال على سبيل الإعارة تيديسكو: انتقال النصيري لـ يوفنتوس؟ نريد دعم مركز الهجوم

وحسم ويستون ماكيني الشوط الأول ليوفنتوس بالهدف الثاني في الدقيقة 37.

وسجل أندريا كامبياسو هدفا عكسيا بطريقة غريبة بعدما حول عرضية أرضية في الشباك في الدقيقة 51.

وعاد البرازيلي بريمير للتسجيل مجددا وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 54.

المدافع البرازيلي هو أكثر مدافع سجل أهدافا من كرات رأسية في آخر 6 مواسم بالدوريات الـ 5 الكبرى متفوقا على فيرجيل فان دايك وجابرييل ماجاليس (14 هدفا لكل لاعب).

وبعد 10 دقائق عزز جوناثان ديفيد النتيجة بالهدف الرابع.

وسجل لويس أوبيندا الهدف الخامس في الدقيقة 90+1 لكنه ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وارتقى يوفنتوس للمركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 45 نقطة بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر.

فيما ظل بارما دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي برصيد 23 نقطة في المركز الـ 16 بفارق 6 نقاط عن مراكو الهبوط.

يوفنتوس الدوري الإيطالي بارما
نرشح لكم
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج مباشرة قبل مواجهة بارما.. يوفنتوس يضم جيريمي بوجا إنتر يعزز صدارته بالفوز على كريمونيسي سيمينيو: لدينا 14 مباراة متبقية في الدوري وسنواصل القتال أتلتيكو مدريد يعلن التوصل لاتفاق مع أتالانتا لضم لوكمان ذا أثليتك: إصابة قوية لـ ميرينو.. وأرسنال يفكر في تعويضه قبل نهاية الانتقالات تحت أنظار حمزة عبد الكريم.. برشلونة بـ يفوز على تيراسا بهدفين
أخر الأخبار
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز ساعة | رياضة نسائية
رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا ساعة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522521/تأثير-سباليتي-مستمر-يوفنتوس-يكتسح-بارما-برباعية-ويرتقي-للمركز-الرابع