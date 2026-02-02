تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع

حقق يوفنتوس فوزا كبيرا خارج أرضه على بارما بنتيجة 4-1 في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

يواصل يوفنتوس الاستفاقة تحت قيادة لوتشيانو سباليتي إذا حقق 30 نقطة منذ توليه المهمة في الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس بهدف من بريمير في الدقيقة 15.

وحسم ويستون ماكيني الشوط الأول ليوفنتوس بالهدف الثاني في الدقيقة 37.

وسجل أندريا كامبياسو هدفا عكسيا بطريقة غريبة بعدما حول عرضية أرضية في الشباك في الدقيقة 51.

وعاد البرازيلي بريمير للتسجيل مجددا وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 54.

المدافع البرازيلي هو أكثر مدافع سجل أهدافا من كرات رأسية في آخر 6 مواسم بالدوريات الـ 5 الكبرى متفوقا على فيرجيل فان دايك وجابرييل ماجاليس (14 هدفا لكل لاعب).

وبعد 10 دقائق عزز جوناثان ديفيد النتيجة بالهدف الرابع.

وسجل لويس أوبيندا الهدف الخامس في الدقيقة 90+1 لكنه ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وارتقى يوفنتوس للمركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 45 نقطة بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر.

فيما ظل بارما دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي برصيد 23 نقطة في المركز الـ 16 بفارق 6 نقاط عن مراكو الهبوط.