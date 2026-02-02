كرة يد - الدنمارك تعتلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 00:14

كتب : FilGoal

الدنمارك بطل أوروبا لكرة اليد 2026

توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة أوروبا لكرة اليد بالفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.

وأقيمت البطولة في الفترة من 15 يناير وحتى 1 فبراير في الدنمارك والنرويج والسويد.

وأقيمت المباراة النهائية في الدنمارك في صالة جيسكي بنك بوكسن.

أخبار متعلقة:
كرة يد – سيدات الأهلي يحسمن بطولة السوبر المصري بالفوز على الشمس كرة يد – خماسي مصر ضمن فريق الأفضل في بطولة إفريقيا رفقة ثنائي تونس كرة يد - وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب بعد التتويج باللقب القاري العاشر كرة يد – النجمة العاشرة.. منتخب مصر بطلا لإفريقيا بالفوز على تونس

وحقق منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2012.

وأصبح منتخب الدنمارك ثالث أكثر المتوجين باللقب بعد فرنسا (4 ألقاب) والسويد (5 ألقاب).

وتوج الفايكنج باللقب بالفوز على ألمانيا في النهائي بنتيجة 34-27.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18-16 لصالح الدنمارك.

وسجل سيمون بيتليك لاعب الدنمارك 8 أهداف في المباراة النهائية حسمت اللقب.

وحسمت 6 منتخبات تأهلها لكأس العالم 2027 لكرة اليد المقرر إقامته في ألمانيا وهي الدنمارك وألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد.

الدنمارك بطل أوروبا لكرة اليد 2026 بطولة أوروبا لكرة اليد الدنمارك كرة يد
نرشح لكم
كرة سلة – قادما من أمريكا.. الزمالك يعلن ضم إسماعيل مسعود كرة سلة – الأهلي يعلن ضم مالك ياسر كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف رفعت من الزمالك بمشاركة 2000 متسابق.. تنظيم سباق نصف ماراثون سقارة للعام الثالث على التوالي كرة يد - وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب بعد التتويج باللقب القاري العاشر تنس - اكتملت السلسلة.. ألكاراز يتوج بلقب أستراليا المفتوحة أمام دجوكوفيتش خبر في الجول – الزمالك يوافق على انتقال يوسف رفعت للاتحاد.. وقيد مسعود بدلا منه هوكي - بورفؤاد يحقق انتصارا ثمينا على الشرقية ويتوج بكأس إفريقيا للأندية
أخر الأخبار
محمود كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي بسبب عدم حصوله على مستحقاته 10 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب رديف برشلونة يتحدث عن انضمام حمزة عبد الكريم 17 دقيقة | الدوري الإسباني
سباليتي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع إيكاردي.. ويكشف موقف يلديز 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: يوفنتوس يخطط لخطف سورلوث في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية 41 دقيقة | ميركاتو
مانشستر سيتي يقطع إعارة موهبته النرويجية 43 دقيقة | ميركاتو
سكاي: أرسنال يحاول التعاقد مع تونالي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات 54 دقيقة | ميركاتو
ترتيب أبطال إفريقيا - تفوق الأهلي وبيراميدز.. ومفاجآت بالمركز الثاني قبل جولتين من الختام 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمود عاشور يشارك في معسكر حكام كأس العالم 2026 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522520/كرة-يد-الدنمارك-تعتلي-منصات-تتويج-أوروبا-بعد-غياب-14-عاما-على-حساب-ألمانيا