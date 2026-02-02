كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا

توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة أوروبا لكرة اليد بالفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.

وأقيمت البطولة في الفترة من 15 يناير وحتى 1 فبراير في الدنمارك والنرويج والسويد.

وأقيمت المباراة النهائية في الدنمارك في صالة جيسكي بنك بوكسن.

وحقق منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2012.

وأصبح منتخب الدنمارك ثالث أكثر المتوجين باللقب بعد فرنسا (4 ألقاب) والسويد (5 ألقاب).

وتوج الفايكنج باللقب بالفوز على ألمانيا في النهائي بنتيجة 34-27.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18-16 لصالح الدنمارك.

وسجل سيمون بيتليك لاعب الدنمارك 8 أهداف في المباراة النهائية حسمت اللقب.

وحسمت 6 منتخبات تأهلها لكأس العالم 2027 لكرة اليد المقرر إقامته في ألمانيا وهي الدنمارك وألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد.