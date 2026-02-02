كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 00:14

كتب : FilGoal

الدنمارك بطل أوروبا لكرة اليد 2026

توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة أوروبا لكرة اليد بالفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.

وأقيمت البطولة في الفترة من 15 يناير وحتى 1 فبراير في الدنمارك والنرويج والسويد.

وأقيمت المباراة النهائية في الدنمارك في صالة جيسكي بنك بوكسن.

أخبار متعلقة:
كرة يد – سيدات الأهلي يحسمن بطولة السوبر المصري بالفوز على الشمس كرة يد - وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب بعد التتويج باللقب القاري العاشر كرة يد – النجمة العاشرة.. منتخب مصر بطلا لإفريقيا بالفوز على تونس كرة يد – خماسي مصر ضمن فريق الأفضل في بطولة إفريقيا رفقة ثنائي تونس

وحقق منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2012.

وأصبح منتخب الدنمارك ثالث أكثر المتوجين باللقب بعد فرنسا (4 ألقاب) والسويد (5 ألقاب).

وتوج الفايكنج باللقب بالفوز على ألمانيا في النهائي بنتيجة 34-27.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18-16 لصالح الدنمارك.

وسجل سيمون بيتليك لاعب الدنمارك 8 أهداف في المباراة النهائية حسمت اللقب.

وحسمت 6 منتخبات تأهلها لكأس العالم 2027 لكرة اليد المقرر إقامته في ألمانيا وهي الدنمارك وألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد.

الدنمارك بطل أوروبا لكرة اليد 2026 بطولة أوروبا لكرة اليد الدنمارك كرة يد
نرشح لكم
كرة سلة – قادما من أمريكا.. الزمالك يعلن ضم إسماعيل مسعود كرة سلة – الأهلي يعلن ضم مالك ياسر كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف رفعت من الزمالك بمشاركة 2000 متسابق.. تنظيم سباق نصف ماراثون سقارة للعام الثالث على التوالي كرة يد - وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب بعد التتويج باللقب القاري العاشر تنس - اكتملت السلسلة.. ألكاراز يتوج بلقب أستراليا المفتوحة أمام دجوكوفيتش خبر في الجول – الزمالك يوافق على انتقال يوسف رفعت للاتحاد.. وقيد مسعود بدلا منه هوكي - بورفؤاد يحقق انتصارا ثمينا على الشرقية ويتوج بكأس إفريقيا للأندية
أخر الأخبار
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز 2 ساعة | رياضة نسائية
رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا 2 ساعة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن 2 ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522520/كرة-يد-الدنمارك-تتعلي-منصات-تتويج-أوروبا-بعد-غياب-14-عاما-على-حساب-ألمانيا