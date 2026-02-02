عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن

كشف عمر كمال سيراميكا كليوباترا والمعار له من الأهلي كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

عمر كمال النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وقال عمر كمال عبر أون سبورت: "كنت أريد الرحيل عن الأهلي للحصول على فرصة المشاركة من أجل الانضمام لمنتخب مصر في كأس العالم".

وأضاف "عقدت جلسة مع توروب وأخبرني أنه يحترمني ويحبني وأنه يريد مني الاستمرار وأن أغلق ملف الرحيل تماما، ولكن بعد أسبوع فوجئت باتصال من علي ماهر وأخبرني أن الأهلي يتمم صفقة مروان عثمان وأنه أخبر سيراميكا أنه يحتاج ضمي من أجل الموافقة على رحيل مروان".

وواصل "علي ماهر كان يريد ضمي حتى يمنحني فرصة للمشاركة وأن يساعدني في العودة للتألق والانضمام لمنتخب مصر، ولذلك وافقت سريعا وتحدثت مع وليد صلاح الدين مدير الكرة وأخبرته بذلك".

وأكمل "توروب عقد معي جلسة أخرى وأخبرني أنه لا يودعني لكنه سيتركني أرحل عدة شهور ثم أعود مرة أخرى للأهلي".

وأردف "بيراميدز طلب ضمي من الأهلي بشكل رسمي مقابل 30 مليون جنيه وأنا رفضت، وكنت أستحق أن أحصل على فرصة أكبر للمشاركة لأثبت نفسي مع الأهلي".

وأوضح "لا يوجد أي أزمة مع حسام حسن وهو من جعلني ألعب في الدوري الممتاز عندما تعاقد معي من اتحاد الشرطة، وعقدت جلسة معه وأنهينا سوء التفاهم، وبالتأكيد هو يريد اللاعب الجاهز الذي يشارك من أجل ضمه للمنتخب".

وشدد "توروب أكثر مدرب استفدت منه في الأهلي رغم أنني لم أشارك معه كثيرا، وبعده كولر ثم ريبيرو".

وأتم تصريحاته "ريبيرو مدرب جيد جدا لكنه يريد تطبيق طريقة لعب لا تناسب الدوري المصري، كان يريد الاختراق دائما من العمق وهذا لا يناسب مصر لأن كل الخصوم تلعب بطريقة دفاعية كبيرة أمام الأهلي".