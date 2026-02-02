في ظهور باكيتا.. كورينثيانز يتوج بـ كأس السوبر البرازيلي على حساب فلامنجو

الإثنين، 02 فبراير 2026 - 00:05

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - يوري ألبرتو

توج كورينثيانز بلقب كأس السوبر البرازيلي بالفوز على فلامنجو بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب ماني جارنيشيا.

وشارك كورينثيانز كونه بطل كأس البرازيل، وشارك فلامنجو كبطل الدوري البرازيلي.

وتقدم كورينثيانز بالهدف الأول في الدقيقة 26 بهدف من جابرييل باوليستا -لاعب أرسنال وبشكتاش السابق-.

أخبار متعلقة:
الهلال يعلن إعارة جناحه إلى كورينثيانز تقرير: لتوفير 46 ألف دولار شهريا.. كورينثيانز يرغب في مغادرة ديباي لجناحه الفندقي تقرير: مدرب البرازيل السابق الأقرب لخلافة دياز في تدريب كورينثيانز منافس الأهلي - بالميراس يخسر نهائي بطولة باوليستا أمام كورينثيانز

وانتهى الشوط الأول بضربة قوية لفلامنجو بتعرض خورخي كاراسكال للطرد في الدقيقة 45+6.

في الشوط الثاني شارك لوكاس باكيتا في الدقيقة 58 بدلا من بيدرو في ظهوره الأول عقب العودة لفلامنجو.

وأهدر باكيتا فرصة محققة في الدقيقة 90+3 بتسديدة داخل الـ 18 فوق العارض كاد أن يسجل منها هدف التعادل القاتل.

وفي الدقيقة 90+7 انفرد يوري ألبرتو وسدد كرة من فوق الحارس خطف بها هدف تأكيد الانتصار.

وحقق كورينثيانز اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1911.

فيما يظل فلامنجو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب.

وحقق دوريفال جونيور لقبه الثاني مع كورينثيانز بعدما فاز بلقب الكأس الموسم الماضي.

ورفع دوريفال رصيده لـ 14 لقبا خلاله مسيرته التدريبية.

وسيحصل كورينثيانز على جائزة مالية 2 مليون و200 ألف دولار أمريكي قيمة الفوز باللقب.

كورينثيانز السوبر البرازيلي فلامنجو
نرشح لكم
الأغلى في قارة أمريكا الجنوبية.. باكيتا يعود إلى فلامنجو من جديد بعد 6 أشهر في ستراسبورج.. تشيلسي يعير بايز إلى ريفر بليت "الصفقة الأكبر في تاريخ النادي".. تيمو فيرنر إلى سان خوسيه الأمريكي كينو إلى كوريتيبا البرازيلي الصاعد حديثا أبولا: ألفيش يفكر في العودة للملاعب بعد غياب 3 سنوات دعم جديد لـ ميسي.. إنتر ميامي يحول إعارة أليندي إلى شراء جلوبو: بديل سيمنيو.. بورنموث يتوصل لاتفاق لضم موهبة فاسكو دا جاما جلوبو: اقتراح من وست هام للموافقة على بيع باكيتا لـ فلامنجو
أخر الأخبار
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز 2 ساعة | رياضة نسائية
رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا 2 ساعة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن 2 ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522516/في-ظهور-باكيتا-كورينثيانز-يتوج-بـ-كأس-السوبر-البرازيلي-على-حساب-فلامنجو