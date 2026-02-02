في ظهور باكيتا.. كورينثيانز يتوج بـ كأس السوبر البرازيلي على حساب فلامنجو

توج كورينثيانز بلقب كأس السوبر البرازيلي بالفوز على فلامنجو بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب ماني جارنيشيا.

وشارك كورينثيانز كونه بطل كأس البرازيل، وشارك فلامنجو كبطل الدوري البرازيلي.

وتقدم كورينثيانز بالهدف الأول في الدقيقة 26 بهدف من جابرييل باوليستا -لاعب أرسنال وبشكتاش السابق-.

وانتهى الشوط الأول بضربة قوية لفلامنجو بتعرض خورخي كاراسكال للطرد في الدقيقة 45+6.

CARTÃO VERMELHO! Antes do início do segundo tempo, Rafael Klein foi ao monitor para rever o lance de Carrascal em Breno Bidon. O colombiano acabou expulso pela jogada do primeiro tempo.#futebol #flamengo #corinthians #supercopadobrasil #ge pic.twitter.com/kB5vXOs0FL — ge (@geglobo) February 1, 2026

في الشوط الثاني شارك لوكاس باكيتا في الدقيقة 58 بدلا من بيدرو في ظهوره الأول عقب العودة لفلامنجو.

وأهدر باكيتا فرصة محققة في الدقيقة 90+3 بتسديدة داخل الـ 18 فوق العارض كاد أن يسجل منها هدف التعادل القاتل.

INACREDITÁVEL! Após cruzamento de Ayrton Lucas da intermediária, Léo Ortiz divide pelo alto, e bola fica viva na área. Na sobra, Paquetá domina livre na entrada da pequena área, mas finaliza por cima e perde gol incrível!#flamengo #corinthians #supercopa #futebol pic.twitter.com/pn0gipxxjr — ge (@geglobo) February 1, 2026

وفي الدقيقة 90+7 انفرد يوري ألبرتو وسدد كرة من فوق الحارس خطف بها هدف تأكيد الانتصار.

وحقق كورينثيانز اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1911.

فيما يظل فلامنجو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب.

وحقق دوريفال جونيور لقبه الثاني مع كورينثيانز بعدما فاز بلقب الكأس الموسم الماضي.

ورفع دوريفال رصيده لـ 14 لقبا خلاله مسيرته التدريبية.

وسيحصل كورينثيانز على جائزة مالية 2 مليون و200 ألف دولار أمريكي قيمة الفوز باللقب.