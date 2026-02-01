مدرب حمزة عبد الكريم السابق يكشف لـ في الجول المميزات التي ركز عليها برشلونة لضمه

كشف أسامة زكي مدرب حمزة عبد الكريم السابق في فريق ناشئين الأهلي قدراته لاعب برشلونة الجديد.

وأعلن فريق برشلونة أتلتيك ضم اللاعب من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وقال مدرب حمزة عبد الكريم السابق في فريق ناشئين الأهلي لـ FilGoal.com: "في البداية أشكر الأهلي لإتاحة الفرصة لحمزة على الاحتراف في برشلونة أحد أكبر أندية العالم".

وأضاف "أدعو الله له بالتوفيق وأن يستمر في رحلة الاحتراف لأطول وقت".

وأردف "حمزة يتسم بمميزات شخصية وفنية جعلت برشلونة يركز عليه ويمتلك القدرات التي يمتناها أي مدرب في رأس الحربة".

وأكمل "يتميز بحمزة بتحركات واعية جدا وارتقاء عالي جدا وضربات الرأس وكذلك لديه مهارة في موقف 1 ضد 1".

وتابع "في بعض الأوقات اعتمدت عليه في مركز الجناح فكان لديه حلول، كذلك يجيد اللعب بكلتا قدميه بشكل جيد".

وأتم "اللاعب يمتلك ثبات انفعالي بشكل كبير ويعرف ما هو هدفه، وهذا سيساعده للاستمرار لأطول فترة ممكنة سواء في برشلونة أو الدوريات الأوروبية".

ومن المتوقع أن يبدأ الشاب البالغ من العمر 18 عاما تدريباته مع زملائه الجدد في الأيام القادمة، وفقا لبيان النادي.

سيبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.

ووقع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية قبل إتمام الصفقة.

وسينضم حمزة لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وفي حال أتم برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي فسيحصل الأهلي على 3 ملايين دولار تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب.