مباشرة قبل مواجهة بارما.. يوفنتوس يضم جيريمي بوجا

الأحد، 01 فبراير 2026 - 23:28

كتب : FilGoal

توقيع جيريمي بوجا لنادي يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع جيريمي بوجا، لاعب نيس، على سبيل الإعارة.

وانضم بوجا إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون وجود بند أحقية الشراء.

الصفقة تم الكشف عنها قبل دقائق من مواجهة يوفنتوس ضد بارما الجارية حاليا.

بوجا سيخوض التجربة الإيطالية الثالثة، إذ سبق لصاحب الـ29 عامًا اللعب بصفوف أتالانتا وساسولو.

وكان بوجا قد انضم ليوفنتوس في 2023 قادمًا من أتالانتا.

وشارك بوجا مع نيس خلال الموسم الحالي في 14 مباراة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وبشكل عام، سجل بوجا 11 هدفًا وصنع 9 في 73 مباراة بقميص نيس.

اللاعب الإيفواري لعب 24 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وسجل هدفًا وأسهم في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023.

وأصبح بوجا هو الصفقة الوحيدة ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي جيريمي بوجا
