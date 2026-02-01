الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك

الأحد، 01 فبراير 2026 - 23:19

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

يعود الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري المصري من جديد وذلك بعدما انتهى من مواجهة المصري في الكونفدرالية.

وفاز الزمالك على المصري بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد.

ليرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

ويلعب الزمالك في الدوري ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة 17 من المسابقة.

وتقام المباراة يوم 4 فبراير الموافق الأربعاء المقبل.

وتُلعب على استاد هيئة قناة السويس.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.

الزمالك الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن مدرب حمزة عبد الكريم السابق يكشف لـ في الجول المميزات التي ركز عليها برشلونة لضمه سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض بسبب عدم توفير مبالغ فك القيد.. استقالة اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي كامويش وهادي رياض يشاركان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة البنك إيقاف مدرب بيراميدز وهلال.. عقوبات الجولة 16 من الدوري المصري خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري
أخر الأخبار
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز 33 دقيقة | رياضة نسائية
رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا 55 دقيقة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522511/الدوري-المصري-موعد-مباراة-كهرباء-الإسماعيلية-والزمالك