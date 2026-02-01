الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك
الأحد، 01 فبراير 2026 - 23:19
كتب : FilGoal
يعود الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري المصري من جديد وذلك بعدما انتهى من مواجهة المصري في الكونفدرالية.
وفاز الزمالك على المصري بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد.
ليرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة.
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
ويلعب الزمالك في الدوري ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة 17 من المسابقة.
وتقام المباراة يوم 4 فبراير الموافق الأربعاء المقبل.
وتُلعب على استاد هيئة قناة السويس.
وتنطلق في تمام الثامنة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.
