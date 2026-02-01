إنتر يعزز صدارته بالفوز على كريمونيسي

حقق إنتر الفوز على كريمونيسي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

تقدم لاوتارو مارتينيز لإنتر بالدقيقة 16 برأسية مستغلاً عرضية من فيديريكو ديماركو.

وأضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني بالدقيقة 31 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

المباراة شهدت إلقاء جماهير إنتر لأحد الألعاب النارية والتي أصابت إيميل أوديرو، حارس مرمى كريمونيسي، الذي وقع على الأرض وتوقفت المباراة لمدة 3 دقائق لعلاجه.

أوديرو سبق له تمثيل إنتر لمدة موسم واحد من قبل.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 55 في صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما توقف رصيد كريمونيسي عند النقطة 23 في المركز الـ14.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة في الدوري ضد ساسولو يوم الأحد 8 فبراير.

