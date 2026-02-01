أتلتيكو مدريد يعلن التوصل لاتفاق مع أتالانتا لضم لوكمان

الأحد، 01 فبراير 2026 - 22:53

كتب : محمد رؤوف

أديمولا لوكمان - أتالانتا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التوصل لاتفاق مع أتالانتا الإيطالي لضم لاعبه النيجيري أديمولا لوكمان.

وتواجد اللاعب بالفعل في مدريد للخضوع للكشف الطبي في أتلتيكو مدريد.

ومن ثم توقيع عقود انتقاله للنادي المدريدي.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: إصابة قوية لـ ميرينو.. وأرسنال يفكر في تعويضه قبل نهاية الانتقالات تحت أنظار حمزة عبد الكريم.. برشلونة بـ يفوز على تيراسا بهدفين البلونة ستتلون بالأسود.. الشباب يستعير البليهي من الهلال

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أن صفقة لوكمان سيتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة مقابل 40 مليون يورو.

وكان لوكمان قد تمرد على ناديه في الصيف الماضي لرفض انتقاله إلى إنتر.

الاختلاف المادي بين عرض إنتر وطلب أتالانتا كان عائقا أمام إتمام الصفقة.

وسافر لوكمان إلى لندن في الصيف الماضي في إجازة منحها لنفسه ورفضه خوض فترة الإعداد قبل انسحاب إنتر من المفاوضات ثم عاد إلى ناديه مجددا.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويعد لوكمان اللاعب الأكثر مساهمة في البطولة بـ 7 مساهمات بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.

لوكمان أتلتيكو مدريد أتالانتا الدوري الإسباني
نرشح لكم
مدرب حمزة عبد الكريم السابق يكشف لـ في الجول المميزات التي ركز عليها برشلونة لضمه الكشف عن إصابة جود بيلينجهام ومدة غيابه أربيلوا: لا نعلم شيء حول إصابة بيلينجهام.. وأحتاج لساعات من التدريبات لاعب أنيق وهذه هي الصفقات الصحيحة.. ماذا قالت الصحافة الإسبانية عن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار ثمين أمام رايو فايكانو "دليل نجاح منظومة الأهلي".. محمد يوسف يعلق لـ في الجول على انتقال عبد الكريم إلى برشلونة ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟ أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة
أخر الأخبار
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا دقيقة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن 6 دقيقة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكوكي: الخسارة لم تكن عادلة.. ويجب أن نحصل على نقاط في جنوب إفريقيا 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
في ظهور باكيتا.. كورينثيانز يتوج بـ كأس السوبر البرازيلي على حساب فلامنجو 10 دقيقة | أمريكا
كايد: ركلة جزاء المصري ليست صحيحة.. والملعب كان سيئا 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدباغ: الفوز على المصري كان إلزاميا.. ونعرف من أين تؤكل الكتف 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب حمزة عبد الكريم السابق يكشف لـ في الجول المميزات التي ركز عليها برشلونة لضمه 46 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522507/أتلتيكو-مدريد-يعلن-التوصل-لاتفاق-مع-أتالانتا-لضم-لوكمان