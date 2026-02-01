أتلتيكو مدريد يعلن التوصل لاتفاق مع أتالانتا لضم لوكمان

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التوصل لاتفاق مع أتالانتا الإيطالي لضم لاعبه النيجيري أديمولا لوكمان.

وتواجد اللاعب بالفعل في مدريد للخضوع للكشف الطبي في أتلتيكو مدريد.

ومن ثم توقيع عقود انتقاله للنادي المدريدي.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أن صفقة لوكمان سيتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة مقابل 40 مليون يورو.

وكان لوكمان قد تمرد على ناديه في الصيف الماضي لرفض انتقاله إلى إنتر.

الاختلاف المادي بين عرض إنتر وطلب أتالانتا كان عائقا أمام إتمام الصفقة.

وسافر لوكمان إلى لندن في الصيف الماضي في إجازة منحها لنفسه ورفضه خوض فترة الإعداد قبل انسحاب إنتر من المفاوضات ثم عاد إلى ناديه مجددا.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويعد لوكمان اللاعب الأكثر مساهمة في البطولة بـ 7 مساهمات بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.