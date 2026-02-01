الكشف عن إصابة جود بيلينجهام ومدة غيابه

أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه جود بيلينجهام في العضلة الخلفية.

وفقا للتقارير فإن بيلينجهام سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة.

وكان اللاعب قد أصيب خلال مواجهة ريال مدريد ضد رايو فايكانو خلال الشوط الأول بالعضلة الخلفية.

وفي حال غيابه لمدة شهر لن يلعب بيلينجهام ضد كل من فالنسيا وريال سوسيداد وأوساسونا وخيتافي ومواجهتي بنفيكا في دوري الأبطال.

وفاز ريال مدريد على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب البرنابيو بالجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

اللاعب الإنجليزي شارك منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين.

