سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض

الأحد، 01 فبراير 2026 - 22:51

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك ضد بتروجت

سجل عدي الدباغ هدف تقدم الزمالك ضد المصري في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع المصري في الكونفدرالية في لقاء يقام على استاد السويس الجديد.

وتقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام المصري بهدف الفلسطيني في الدقيقة 75 مستغلا خروج الحارس الخاطئ خلال الركنية لتصبح النتيجة 2-1 للأبيض.

وسجل الدباغ أولى أهدافه القارية بقميص الزمالك أمام المصري.

وكان الدباغ سجل أول أهدافه المحلية مع الزمالك ضد المصري أيضا وقاد الأبيض للفوز آنذاك 3-0 في الدوري المصري.

وواصل الدباغ الابتعاد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك في جميع المسابقات برصيد 6 أهداف هذا الموسم.

ويليه ناصر ماهر الذي رحل صوب بيراميدز برصيد 4 أهداف.

وسجل الدولي الفلسطيني 6 أهداف وصنع هدفا في 18 مباراة بقميص الزمالك.

الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية الدباغ
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك بسبب عدم توفير مبالغ فك القيد.. استقالة اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي كامويش وهادي رياض يشاركان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة البنك إيقاف مدرب بيراميدز وهلال.. عقوبات الجولة 16 من الدوري المصري خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري مصر تطلب استضافة كأس الأمم الإفريقية 2032 أو 2036 "دليل نجاح منظومة الأهلي".. محمد يوسف يعلق لـ في الجول على انتقال عبد الكريم إلى برشلونة بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – صدارة المجموعة تتزين بالأبيض.. الزمالك يفوز على المصري 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
إنتر يعزز صدارته بالفوز على كريمونيسي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيمينيو: لدينا 14 مباراة متبقية في الدوري وسنواصل القتال 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أتلتيكو مدريد يعلن التوصل لاتفاق مع أتالانتا لضم لوكمان 29 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن إصابة جود بيلينجهام ومدة غيابه 30 دقيقة | الدوري الإسباني
سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض 31 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: إصابة قوية لـ ميرينو.. وأرسنال يفكر في تعويضه قبل نهاية الانتقالات 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522505/سجل-ضده-محليا-وقاريا-الدباغ-يهز-شباك-المصري-مجددا-ويتصدر-ترتيب-هدافي-الأبيض