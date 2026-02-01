سجل ضده محليا وقاريا.. الدباغ يهز شباك المصري مجددا ويتصدر ترتيب هدافي الأبيض
الأحد، 01 فبراير 2026 - 22:51
كتب : FilGoal
سجل عدي الدباغ هدف تقدم الزمالك ضد المصري في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.
عدي الدباغ
النادي : الزمالك
ويلتقي الزمالك مع المصري في الكونفدرالية في لقاء يقام على استاد السويس الجديد.
وتقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام المصري بهدف الفلسطيني في الدقيقة 75 مستغلا خروج الحارس الخاطئ خلال الركنية لتصبح النتيجة 2-1 للأبيض.
وسجل الدباغ أولى أهدافه القارية بقميص الزمالك أمام المصري.
وكان الدباغ سجل أول أهدافه المحلية مع الزمالك ضد المصري أيضا وقاد الأبيض للفوز آنذاك 3-0 في الدوري المصري.
وواصل الدباغ الابتعاد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك في جميع المسابقات برصيد 6 أهداف هذا الموسم.
ويليه ناصر ماهر الذي رحل صوب بيراميدز برصيد 4 أهداف.
وسجل الدولي الفلسطيني 6 أهداف وصنع هدفا في 18 مباراة بقميص الزمالك.
