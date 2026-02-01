تحت أنظار حمزة عبد الكريم.. برشلونة بـ يفوز على تيراسا بهدفين

حقق برشلونة الفوز على تيراسا بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ21 من دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

المباراة شهدت تواجد حمزة عبد الكريم الذي شاهدها بعد إعلان انضمامه للنادي.

وأعلن برشلونة مساء اليوم الأحد استعارة حمزة عبد الكريم من الأهلي حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

ويحق لحمزة عبد الكريم المشاركة مع برشلونة بداية من المباراة المقبلة.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 35 في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن بوبلينس صاحب صدارة المجموعة.

ويقسم دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا إلى 5 مجموعات ويتأهل أول كل مجموعة إلى الدرجة الثالثة بشكل مباشر.

بينما يلعب أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس من كل مجموعة في ملحق يتأهل منه 5 فرق للدرجة الثالثة.

وسيلعب الفريق الرديف لبرشلونة مباراته المقبلة ضد بارباسترو يوم الأحد 8 فبراير.

ويقود جوليان بيليتي، لاعب برشلونة السابق، تدريب الفريق الرديف بالنادي.