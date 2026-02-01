البلونة ستتلون بالأسود.. الشباب يستعير البليهي من الهلال
الأحد، 01 فبراير 2026 - 22:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي الشباب السعودي استعارة علي البليهي من الهلال حتى نهاية الموسم.
واستمرت المفاوضات فترة طويلة، إذ رغب الهلال في بيع مدافعه بدلا من أن يخرج معارا.
يذكر أن البليهي (36 عاما) أراد الانتقال، وذلك لرغبته الملحة في المشاركة في مباريات الدوري ولعب دقائق أكثر.
وذلك من أجل ضمان التواجد في قائمة المنتخب السعودي بنهائيات كأس العالم 2026.
"علي البليهي" في #كبير_العاصمة 🦁#يلا_شباب | #البليهي_شبابي pic.twitter.com/HPPP5CgusE— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 1, 2026
ويرتبط البليهي مع الهلال بعقد إلى صيف 2027.
يُذكر أن آخر ظهور للبليهي وخلال 8 مواسم ونصف الموسم بقميص الهلال، خاض اللاعب 263 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 أهداف.
وأسهم في تحقيق 5 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس الملك، و3 للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.
كان في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 22 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، بعد خروجه من حسابات المدرب سيموني إنزاجي.
ويحتل الشباب المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط بعد مرور 18 جولة.