البلونة ستتلون بالأسود.. الشباب يستعير البليهي من الهلال

الأحد، 01 فبراير 2026 - 22:27

كتب : FilGoal

الهلال - علي البليهي

أعلن نادي الشباب السعودي استعارة علي البليهي من الهلال حتى نهاية الموسم.

واستمرت المفاوضات فترة طويلة، إذ رغب الهلال في بيع مدافعه بدلا من أن يخرج معارا.

يذكر أن البليهي (36 عاما) أراد الانتقال، وذلك لرغبته الملحة في المشاركة في مباريات الدوري ولعب دقائق أكثر.

وذلك من أجل ضمان التواجد في قائمة المنتخب السعودي بنهائيات كأس العالم 2026.

ويرتبط البليهي مع الهلال بعقد إلى صيف 2027.

يُذكر أن آخر ظهور للبليهي وخلال 8 مواسم ونصف الموسم بقميص الهلال، خاض اللاعب 263 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وأسهم في تحقيق 5 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس الملك، و3 للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.

كان في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 22 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، بعد خروجه من حسابات المدرب سيموني إنزاجي.

ويحتل الشباب المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط بعد مرور 18 جولة.

الهلال الشباب علي البليهي
/articles/522502/البلونة-ستتلون-بالأسود-الشباب-يستعير-البليهي-من-الهلال