كرة سلة – قادما من أمريكا.. الزمالك يعلن ضم إسماعيل مسعود
الأحد، 01 فبراير 2026 - 21:38
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك التعاقد مع إسماعيل مسعود لتدعيم صفوف فريق كرة السلة للرجال في النادي.
ووقع إسماعيل مسعود مع الزمالك لمدة موسمين ونصف.
ونجح الزمالك في قيد اللاعب بعد رحيل لاعبه يوسف رفعت بشكل رسمي إلى الاتحاد السكندري.
وأتم إسماعيل مسعود استخراج أوراقه المصرية وجواز السفر المصري قبل عدة شهور من أجل المشاركة مع منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت لكنه لم يشارك مع الفراعنة.
وولد إسماعيل في إسبانيا بالتحديد في مدريد، ويبلغ طوله 180 سم.
وكان يلعب مع فريق مايوركا بالما في دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل الانتقال إلى أمريكا.
ويبلغ إسماعيل مسعود من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المهاجم.
