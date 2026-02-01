بعد قطع إعارته لنوتنجهام.. أياكس يضم زينشينكو من أرسنال
الأحد، 01 فبراير 2026 - 21:18
كتب : FilGoal
أعلن نادي أياكس أمستردام تعاقده مع أولكساندر زينشينكو قادما من أرسنال.
أوليكساندر زينشينكو
النادي : أياكس
ووقع زينشينكو مع أياكس على عقد حتى نهاية الموسم الحالي.
الصفقة كلفت أياكس مبلغ مليون و500 ألف يورو.
وكان زينشينكو يقضي الموسم معارا من أرسنال لنوتنجهام ولكن أرسنال قرر قطع الإعارة بالتراضي.
الظهير الأوكراني صاحب الـ 29 عاما شارك في 10 مباريات مع نوتتنجهام منذ بداية الموسم ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
زينشينكو انضم لأرسنال في 2022 قادما من مانشستر سيتي.
وبقميص أرسنال لعب زينشينكو في 91 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.
