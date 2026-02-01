فوت ميركاتو: 4 أندية أوروبية تراقب أشرف داري لإمكانية التعاقد معه
الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:42
كتب : FilGoal
كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن متابعة 4 فرق أوروبية لأشرف داري لاعب الأهلي.
وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الأهلي قرر رفع اسم أشرف داري من قائمته لقيد يوسف بالعمري بدلا منه.
وأشار فوت ميركاتو إلى أن كل من زيوريخ ويونج بويز ولوزانو يراقبون اللاعب لإمكانية التعاقد معه.
كما يراقب اللاعب أيضا فريق سانت إتيان الفرنسي.
صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي.
وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الماضي كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.
وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في المباريات الأخيرة.
نرشح لكم
