فوت ميركاتو: 4 أندية أوروبية تراقب أشرف داري لإمكانية التعاقد معه

الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:42

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أشرف داري

كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن متابعة 4 فرق أوروبية لأشرف داري لاعب الأهلي.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الأهلي قرر رفع اسم أشرف داري من قائمته لقيد يوسف بالعمري بدلا منه.

وأشار فوت ميركاتو إلى أن كل من زيوريخ ويونج بويز ولوزانو يراقبون اللاعب لإمكانية التعاقد معه.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الأهلي يستقر على رحيل أشرف داري.. ويخير اللاعب بين أمرين وكيل أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة دخوله في صفقة تبادلية مع بلعمري والد أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة تعرضه لإصابة جديدة قائمة الأهلي - عودة أشرف داري وأحمد رضا أمام الجيش الملكي.. وغياب الشناوي

كما يراقب اللاعب أيضا فريق سانت إتيان الفرنسي.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الماضي كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في المباريات الأخيرة.

أشرف داري الأهلي فوت ميركاتو سانت إتيان يونج بويز
نرشح لكم
لدغة عقرب سولانكي تقود توتنام لتعادل مثير مع مانشستر سيتي التجربة الأولى في فرنسا.. نادي باريس يعلن ضم إيموبيلي كاريك: مباراة فولام صعبة لأنه يلاحقنا في جدول الترتيب سيسكو: نعمل بجد دون الكرة.. وهذا ما يخبرنا به كاريك انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(2) سيتي.. تعادل جديد للسماوي أعطاه الأمل ثم سلبه.. مانشستر يونايتد يتغلب على فولام في +90 التشكيل – مرموش على دكة مانشستر سيتي.. وسولانكي يقود هجوم توتنام مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار ثمين أمام رايو فايكانو
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - المصري (0)-(0) الزمالك.. بداية المباراة 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب عدم توفير مبالغ فك القيد.. استقالة اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي 13 دقيقة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: 4 أندية أوروبية تراقب أشرف داري لإمكانية التعاقد معه 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
لدغة عقرب سولانكي تقود توتنام لتعادل مثير مع مانشستر سيتي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
التجربة الأولى في فرنسا.. نادي باريس يعلن ضم إيموبيلي 52 دقيقة | ميركاتو
بيراميدز يفوز على نهضة بركان بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522494/فوت-ميركاتو-4-أندية-أوروبية-تراقب-أشرف-داري-لإمكانية-التعاقد-معه