التجربة الأولى في فرنسا.. نادي باريس يعلن ضم إيموبيلي
الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس التعاقد مع تشيرو إيموبيلي قادما من بولونيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووقع اللاعب الإيطالي على عقد لمدة موسم ونصف.
وتعد هذه التجربة هي الأولى لإيموبيلي في فرنسا، إذ لعب من قبل في ألمانيا وتركيا وإسبانيا.
صاحب الـ 35 عاما انضم إلى بولونيا في صفقة انتقال حر بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع بيشكتاش التركي.
ولم يشارك إيموبيلي سوى في 9 مباريات منذ الانضمام لبولونيا ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
مهاجم منتخب إيطاليا السابق سيخوض تجربته الأولى بالدوري الفرنسي من بوابة باريس.
ويحتل باريس حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة.
