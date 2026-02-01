كرة يد – سيدات الأهلي يحسمن بطولة السوبر المصري بالفوز على الشمس

توج فريق كرة اليد للسيدات في النادي الأهلي بلقب السوبر المصري لكرة اليد لعام 2026 بعد الفوز على الشمس.

وفاز فريق الأهلي للسيدات على الشمس بنتيجة 29-25.

ونجح الأهلي في العودة في النتيجة في الشوط الثاني بعدما تأخر في الشوط الأول بنتيجة 15-11.

لتعود لاعبات الأهلي وتحسم المباراة لصالحهن أمام الشمس.

وأقيمت المباراة في صالة سيتي كلوب في طنطا.

وكان الأهلي تأهل للنهائي بعد الفوز على سبورتنج في نصف النهائي، بينما وصل الشمس للنهائي بعد الفوز على سموحة.

