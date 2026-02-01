كامويش وهادي رياض يشاركان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة البنك

الأحد، 01 فبراير 2026 - 19:45

كتب : حسام نور الدين

كامويش مهاجم الأهلي

شارك هادي رياض ويلسين كامويش، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بالثنائي قبل انطلاق المران في أول مشاركة لهما مع الفريق.

وكان النادي قد أعلن عن ضم كامويش ورياض بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

ويستعد الأهلي لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه اليوم بدون راحة عقب العودة من تنزانيا، واشتمل المران على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة يانج أفريكانز، فيما خاض باقي اللاعبين جزءًا بدنيًّا وتدريبات الكرة.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في تنزانيا بهدف لمثله في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كامويش الأهلي هادي رياض الدوري المصري
