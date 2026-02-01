أربيلوا: لا نعلم شيء حول إصابة بيلينجهام.. وأحتاج لساعات من التدريبات

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على أنه لا يعرف مدى قوة إصابة بيلينجهام حتى الآن.

وفاز ريال مدريد على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد جاء ذلك الانتصار بالروح والقلب وبدعم من جماهير سانتياجو برنابيو التي ساعدتنا على تحقيق انتصار صعب، زيارة رايو فايكانو إلى البرنابيو دائما غير مريحة، لقد ضربنا القائم مرتين ولحسن الحظ كوفئنا في النهاية".

وواصل "الانتصار كان مهما، حاليا نحن بحاجة للعمل من خلال الثقة في انتصاراتنا، سيكون لدينا أسبوعان للعمل وهو شيء كان من الصعب علينا إيجاده خلال 15 أو 20 يوما مضوا".

وتابع "لقد لعبنا عددا من المباريات أكثر من الحصص التدريبية وكان معظمها استشفائيا وبكثافة قليلة، أنا أفتقد الحصص التدريبية كمدرب يرغب في تطوير الفريق جماعيا وفرديا".

وتابع "لا زلنا لا نعلم أي شيء عن إصابة بيلينجهام، وفينيسيوس من جديد حاولنا صناعة الفرص له على الجناح وهذا شيء علينا العمل عليه، لقد سجل هدفا رائعا وقدم الكثير من الجهد في الشوط الثاني".

وأكمل "اللاعبون بذلوا الكثير من الجهد، ولكننا بحاجة للعمل من أجل أن نصل إلى المكان الذي نريده، الأسابيع المقبلة مهمة".

وشدد "لنفوز علينا القيام بالكثير من الأشياء، شيء واحد منها غير كاف، علينا أن نتطور بالكرة وبدونها وأن يكون لدينا فكرة واضحة وأقول دائما إن الفريق الأفضل هو الذي يفكر جميع عناصره بنفس الطريقة، ولنفعل ذلك علينا أن نحصل على ساعات من العمل في التدريبات".

وعن مشاركة جونزالو كجناح قال: "لقد شارك جونزالو بدلا من ماستانتونو وتحدثنا في غرفة الملابس أن في هذه المواقف يكون من الأفضل أن يلعب في العمق بينما يتواجد براهيم دياز الذي يتميز بعدم القدرة على التنبؤ بحركاته على الجناح، هذا أمر سنحتاج للعمل عليه وفهم طبيعة كل لاعب ولكننا دفعنا بجونزالو ليتواجد داخل منطقة الجزاء".

وأكمل "صافرات الاستهجان من جديد؟ أحترم جماهير البرنابيو كثيرا وسأطلب دائما دعمهم".

وعن سبب استبدال راؤول أسينسيو قال: "هو يبذل الكثير من الجهد ولا يسعني سوى شكره، هو يرفض الاستسلام وملتزم للفريق، هو لاعب من الأكاديمية ولذلك يعرف معنى أن تكون جزءا من ريال مدريد ولكن اليوم لم يتمكن من الاستمرار".

وكشف "بيلينجهام كان في حالة جيدة قبل المباراة، هو خسارة قوية بالطبع ولكنني أملك تشكيلا استثنائيا وليس عليكم أن تنسوا إن هذا الفريق يملك 17 لاعبا كانوا أبطال أوروبا منذ عام ونصف ومعهم سنتخطى جميع التحديات التي تقف بطريقنا".

وأضاف "الطرد يبدو أنه كان مستحقا، لم أر ركلة الجزاء ولكن قيل لي إنها واضحة جدا أما عن الوقت الضائع أعتقد أن الحكم كان عليه أن يضيف المزيد لأن في كل مرة كان الحارس يلعب ضربة مرمى كان يستغرق دقيقة".

وأتم "أنتم محظوظون لأن المدرب الذي أمامكم ليس هو الشخص الذي ينبغي أن يعرف ما يعنيه ريال مدريد".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

