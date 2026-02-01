كاريك: مباراة فولام صعبة لأنه يلاحقنا في جدول الترتيب

وصف مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد مباراة فولام بالصعبة لأنه يلاحقه في جدول الترتيب.

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه فولام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي لـ بي بي سي سبورت: "وجهت إلي أسئلة عن فرق قد تتراجع للدفاع، لكنني كنت أعلم أن فولام فريق قوي وأنه لن يتراجع".

وأضاف "لحظة تسجيل الهدف الثالث كانت رائعة ويمكنكم ملاحظة ذلك عن طريق احتفال الجهاز الفني والجماهير".

وأنهى حديثه قائلا: "الحصول على النقاط في مباريات أقل صعوبة؟ فولام يلاحقنا في جدول الترتيب وأعتقد أن وصف "المباراة الكبيرة" جزء من السرد فقط، كل مباراة تكون كبيرة وعلينا التعامل معها على هذا الأساس".

ويعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد تحت قيادة الإنجليزي مايكل كاريك، وبذلك فإن مسيرته مع الفريق مثالية حتى الآن.

وتقدم مانشستر يونايتد في البداية بهدفين دون رد، وحدث ذلك في مباراتين من أصل 3 مع كاريك ويعتبر ذلك أقل مباراة واحدة فقط مما حققه روبن أموريم في 20 مباراة في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 41 في المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد فولام عند النقطة 34 نقطة.